Сотрудники пиццерии вытащили восьмилетнего мальчика из горящего автодома

В США сотрудники Domino’s спасли восьмилетнего мальчика из горящего автодома

В пригороде Чикаго, США, сотрудники пиццерии Domino’s спасли маленького мальчика из огня. Об этом сообщает Chicago Tribune.

Насер Ханфар и его коллега Сара Джонс заметили пожар, когда закрывали пиццерию. Пламя охватило трейлер через дорогу, и они побежали к месту происшествия. Из горящего автодома выбрались мужчина и его двенадцатилетний сын и пытались вытащить восьмилетнего мальчика.

Подоспевший Ханфар помог мужчине разбить окна трейлера, и вместе они освободили мальчика. В это время Джонс вызывала полицию и скорую помощь. «Когда я взял ребенка на руки, он дрожал и был в крови», — рассказал Ханфар.

Пострадавших госпитализировали: все трое надышались угарным газом, у отца мальчиков остались неглубокие ожоги. Сообщается, что пожар вспыхнул около часа ночи. Причина возгорания пока неизвестна.

Ханфар отметил, что привык помогать людям с того времени, когда жил в родной Иордании. Он всегда возит с собой набор инструментов и обязательно останавливается, если видит на дороге людей, нуждающихся в помощи, чтобы попытаться починить их машину.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида журналистка помогла матери с четырьмя детьми выбраться из затопленного дома. Она снимала репортаж для телеканала, когда услышала крики о помощи и увидела семью, оказавшуюся в беде.