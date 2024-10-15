Советник Зеленского призвал перенести боевые действия в Россию

Подоляк: Украине нужны дальнобойные ракеты для переноса боевых действий в Россию

Советник президента Украины Михаил Подоляк призвал Европу передать Киеву дальнобойные ракеты для переноса боевых действий на территорию России. Об этом он заявил в интервью Welt, пишет RT.

По его словам, «авиаудары по российской территории очень важны». «Во-первых, будет разрушено производство, склады и логистика, что повлияет на ресурсы», — заявил он. Подоляк заявил о значимости ударов по объектам в России для изменения хода конфликта.

2 октября в Минобороны Украины рассказали, что Киев нарастит свое производство дронов и баллистических ракет. Украинская сторона также планирует увеличить финансирование в 2025 году.

В конце сентября Андрей Ермак потребовал от Запада ускорить поставки вооружения. Он сообщил, что стране удалось увеличить производство оружия в шесть раз. Однако Украине не хватает ресурсов и технологий для изготовления всего необходимого, отметил Ермак.