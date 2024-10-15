Стало известно о конфликте хозяина подорванного в Москве внедорожника с подчиненными

Mash: хозяин подорванного в Москве внедорожника задолжал сотрудникам зарплату

Хозяин внедорожника, подорванного на юго-западе Москвы с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), задолжал сотрудникам зарплату. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, на этой почве у мужчины были конфликты с сотрудниками его заведений. На ближайшие дни было запланировано собрание, на котором должен был обсуждаться вопрос выплат. Правоохранители рассматривают месть подчиненных как одну из версий покушения.

Также заложить СВУ на капот внедорожника могли конкуренты бизнесмена.

О подрыве внедорожника Tank на юго-западе Москвы стало известно 15 октября. Предприниматель заметил на капоте автомобиля детскую пеленку и решил убрать ее, после чего произошел взрыв. Оказалось, что под пеленкой в пакете лежало СВУ. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Их госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.