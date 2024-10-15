Стало известно о расширении зоны контроля ВС России за Угледаром

«Иди и смотри»: российские войска расширяют зону контроля за Угледаром

Вооруженные силы (ВС) России расширяют зону контроля за Угледаром. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на российского военного.

Отмечается, что ВС РФ продолжают продвигаться после взятия города под контроль. По словам российского военнослужащего, украинские войска пытаются создать новую линию обороны у Богоявленки. Кроме того, он добавил, что ВС России ведут наступление в районе Золотой Нивы.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин пообещал восстановить Угледар после разминирования. Однако пока это невозможно сделать из-за обстрелов со стороны украинских сил. Кроме того, бойцы Украины препятствуют эвакуации мирного населения из города.

3 октября Минобороны сообщило, что российские силы взяли под контроль город Угледар под Донецком. Бои за город шли более двух лет. До начала боевых действий там проживало около 15 тысяч человек.