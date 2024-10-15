Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:32, 15 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о расширении зоны контроля ВС России за Угледаром

«Иди и смотри»: российские войска расширяют зону контроля за Угледаром

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России расширяют зону контроля за Угледаром. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на российского военного.

Отмечается, что ВС РФ продолжают продвигаться после взятия города под контроль. По словам российского военнослужащего, украинские войска пытаются создать новую линию обороны у Богоявленки. Кроме того, он добавил, что ВС России ведут наступление в районе Золотой Нивы.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин пообещал восстановить Угледар после разминирования. Однако пока это невозможно сделать из-за обстрелов со стороны украинских сил. Кроме того, бойцы Украины препятствуют эвакуации мирного населения из города.

3 октября Минобороны сообщило, что российские силы взяли под контроль город Угледар под Донецком. Бои за город шли более двух лет. До начала боевых действий там проживало около 15 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО пообещал Украине реальные изменения на поле боя. За счет чего это произойдет?

      Москвичам назвали время прихода снегопада

      Сотрудники пиццерии вытащили восьмилетнего мальчика из горящего автодома

      Риски образования ипотечного пузыря в России оценили

      Россияне выстроились в 40-километровую очередь на похоронах бойца СВО. Он пожертвовал собой ради спасения 150 солдат

      Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить в небе

      Стало известно о расширении зоны контроля ВС России за Угледаром

      В СНГ рассказали о статусе Украины и Молдавии

      Бывший сотрудник СБУ заявил о согласовании терактов в России с Зеленским

      Объездивший почти весь мир путешественник раскрыл самые опасные страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше