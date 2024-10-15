Тарасова заявила, что подавший в отставку Поздняков ничего не сделал в ОКР

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила отставку главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова заявила, что не была знакома с Поздняковым. «Что он сделал за это время? Какие победы были при нем? Он добился нашего возвращения на международную арену? Еще ничего не сделал, а его уже переводят на другое место», — сказала тренер.

15 октября Поздняков объявил об уходе с поста главы ОКР. При это он продолжит исполнять обязанности до досрочных выборов нового руководства.

51-летний Поздняков занимал пост с 2018 года. В 2022-м он был переизбран на четырехлетний срок.