В ЕС искали и не нашли доказательств вмешательства России в выборы ЕП

Еврокомиссар Юрова: комиссия ЕС не нашла доказательств вмешательства РФ в выборы

Специальная комиссия, которая пыталась найти доказательства вмешательства РФ в выборы в Европарламент (ЕП), не обнаружила их. Об этом в ходе заседания Совета стран ЕС заявила еврокомиссар Вера Юрова, сообщает Politico.

«Сегодня я представила министрам первый анализ по выборам… Результаты, которые у нас есть на настоящий момент, показывают, что мы были хорошо подготовлены, и никаких серьезных инцидентов зарегистрировано не было», — отчиталась еврокомиссар. При этом она призвала контролирующие органы «не терять бдительность перед пропагандой Кремля».

Выборы в Европарламент состоялись с 6 по 9 июня. Поддерживающая избранную на очередной срок главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен Европейская народная партия (ЕНП) заняла первое место, получив 189 мест из 720. На втором месте оказался левоцентристский «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D), он получил 133 места.

При этом в феврале председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил о заметной роли Европарламента в координации экстремистской деятельности российских релокантов.