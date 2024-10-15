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13:29, 15 октября 2024Бывший СССР

В Казахстане не установили причастность ОПГ к резонансному убийству в Талгаре

В Казахстане не установили причастность ОПГ к убийству в Талгаре

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Казахстане не установили причастность местной ОПГ к убийству подростка в Талгаре. Об этом сообщил первый заместитель Министра внутренних дел (МВД) страны Бауржан Аленов, пишет ТАСС.

По словам представителя ведомства, ничто не указывает на факт существования ОПГ «Хуторские», членов которого в СМИ называют главными подозреваемыми в деле об убийстве 16-летнего подростка группой из 13 человек. МВД проверило контакты всех подозреваемых и не нашла соответствующих улик.

Тем не менее все подозреваемые остаются под стражей, следствие продолжается.

Ночью 4 октября произошло убийство 16-летнего Шерзата Болата. Причиной стал конфликт в магазине отца подростка. В ту ночь, когда Шерзат помогал отцу, в магазин пришел агрессивный покупатель. Он попросил продать ему алкоголь после 23:00, но получил отказ. Между отцом Шерзата и покупателем произошел конфликт, после которого агрессор ушел. Подросток догнал его и избил. Вскоре мужчина позвал своих товарищей, которые избили в ответ Шерзата, его отца и дядю. По словам родственников убитого, в общей сложности в нападении участвовали 13 человек, они применяли ножи и ружья.

Позже неизвестные сожгли дом, в котором, предположительно, проживала семья Шерзата. Его семье обеспечили охрану. В город ввели патруль и национальную гвардию.

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      Сергей Болиев
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