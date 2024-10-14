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02:16, 14 октября 2024Бывший СССР

В казахстанском городе ввели Нацгвардию после убийства подростка. Поводом для конфликта стала банка пива

В казахстанский Талгар ввели Нацгвардию после убийства 16-летнего подростка

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В город Талгар под Алма-Атой после убийства подростка ввели личный состав Нацгвардии МВД Казахстана для несения патрульно-постовой службы по охране общественного порядка. Об этом 14 октября сообщил портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу казахстанского ведомства.

Взрослые мужчины убили 16-летнего подростка из-за банки пива

Преступление произошло в ночь на 4 октября в Талгаре. Как сообщает портал, Шерзат Болат помогал в магазине своему отцу, когда произошел конфликт с агрессивным покупателем. По данным издания ORDA.kz, посетителю отказали в продаже пива после 23:00, однако после перепалки отец подростка согласился продать алкоголь. Чек об оплате ему не пришел, однако он отпустил клиента, решив не связываться с ним. Ставший свидетелем их разговора Шерзат отправился вслед за покупателем и ударил его по лицу.

После этого мужчина позвонил знакомым, которые приехали и начали избивать Шерзата, его отца и дядю. По словам родственников погибшего, всего было 13 нападавших, они использовали ножи и ружья.

Я побежал к Шерзату. Обнял его и спрашиваю, что случилось. Потом увидел у него рану в области легких. Я закрыл руками рану, и кричал, что надо вызвать скорую. <...> В один момент я понял, что они хотят добить его и обнял Шерзата — лучше пусть бьют меня. В этот же момент они начали бить. Со всех сил обнимал и прятал его, до конца

Нурганат Гаипбаевдядя погибшего подростка

На следующий день задержали семерых человек. Позже неизвестные сожгли дом, в котором предположительно проживала семья убитого. Здание сгорело дотла. В связи с этим семье Шерзата обеспечили охрану.

Произошедшее расценили как вызов правоохранительным органам Казахстана

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Казахстанские СМИ назвали произошедшее вызовом правоохранительным органам страны. По словам местных жителей, в городе действует влиятельная организованная преступная группировка, которая может быть причастна к убийству подростка и поджогу его дома.

Первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов отметил, что семья проживала по другому адресу. «Гарантируем, что подозреваемые лица будут привлечены к уголовной ответственности», — передает его слова портал Polisia.kz. Аленов также призвал не распространять недостоверные сведения.

В настоящее время по делу о поджоге дома в Талгарском районе изъяты все улики, по ним проводятся необходимые экспертизы.

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      Марина Совина
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