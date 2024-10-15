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16:53, 15 октября 2024Экономика

В России забили тревогу из-за аномальных наценок на хлеб

ФАС: торговые сети установили аномально высокую наценку на хлеб

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Торговые сети в России стали продавать хлеб с аномально высокой наценкой, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский. Его цитирует ТАСС.

По его словам, так быть не должно, поскольку хлеб относится к социально значимым продуктам.

До этого Шаскольский сообщил, что средний размер магазинных наценок на хлеб составляет 60 процентов, а в некоторых случаях превышает 100 процентов.

В конце сентября антимонопольщики направили запросы в 14 российских торговых сетей, которые должны будут обосновать установленные ими цены на хлебобулочную и мясо-молочную продукцию.

В свою очередь, министр сельского хозяйства России Оксана Лут обратила внимание на то, что заменой хлеба может стать пастила.

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