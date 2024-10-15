Власти раскрыли подробности о попытке удара ВСУ по Тульской области

Власти: в результате попытки атаки ВСУ на Тульскую область никто не пострадал

В Тульской области в результате попытки удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал. Об этом сообщается на сайте Министерства региональной безопасности.

«Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет», — раскрыли подробности в министерстве.

По данным Минобороны, за ночь средства противовоздушной обороны сбили над Россией три дрона над Курской, Белгородской и Тульской областями.

Кроме того, в ночь на 15 октября мирный житель получил ранения в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Дрон противника атаковал грузовик по дороге в хутор Церковный. Тогда же стало известно о пострадавшем из-за сброса взрывчатки в поселке Октябрьский Белгородской области.