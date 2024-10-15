Захарова обвинила США в эскалации конфликта на Корейском полуострове

Захарова: США спят и видят, как полыхнет на Корейском полуострове

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США являются единственной страной, которая существенно увеличивает риск конфликта на Корейском полуострове. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что США использовали свой классический прием — спровоцировали эскалацию ситуации, а ответственность за происходящее переложили на поневоле вовлеченные стороны.

«Единственная страна, которая реально повышает риск конфликта и на Корейском полуострове, и в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе) в целом — это США. Спят и видят, как и здесь полыхнет», — написала она.

Ранее заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль сообщил, что Северная Корея сохраняет за собой право на неожиданные стратегические меры в ответ на действия США на юге Корейского полуострова. В свою очередь, постоянный представитель страны при ООН Ким Сон объяснял, что агрессивная политика США стала причиной создания в КНДР ядерного оружия.

