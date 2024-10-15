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17:18, 15 октября 2024Из жизни

Женщина научила кошку ходить на шлейке по 40 километров в день ради совместных приключений

Jam Press: жительница США проходит по 40 километров по горам вместе с кошкой

Фото: @alwayschoosehappy

Жительница штата Юта, США, рассказала, как ходит в горные походы вместе со своей кошкой по кличке Максин. Ее историей поделилось агентство Jam Press.

34-летняя Кейлин Майер стала хозяйкой сиамской кошки в 2021 году и сразу решила вырастить из нее идеального компаньона для длительных путешествий. Женщина всегда брала Максин в автомобильные поездки, научила ее проходить большие расстояния на шлейке и спать рядом, а также с маленького возраста сажала ее в походные рюкзаки.

Сейчас Максин способна преодолевать больше 40 километров за день на шлейке. Ей нравится есть траву, залезать на деревья, ловить мух и гулять по горам. «Максин было суждено перенять мой авантюрный образ жизни и любовь к приключениям на свежем воздухе», — отметила Майер. Совместно они уже посетили большую часть американских штатов и планируют как-нибудь выбраться за границу.

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По словам Майер, кошка позволяет ей не чувствовать себя одиноко. Женщина делится приключениями с Максин в социальных сетях. Она считает своей целью вдохновлять людей как можно больше времени проводить на открытом воздухе и исследовать мир в одиночестве или с кем-то.

Ранее сообщалось, что в Великобритании кот пришел домой с выигрышным лотерейным билетом. По словам хозяйки, питомец с детства полюбил гулять на улице и возвращаться с подарками для нее. Среди его находок были меню бара, вилки для розеток, детская соска, пакетик с кофе и даже жареная курица из KFC.

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      Юлия Юткина
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