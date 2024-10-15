Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:21, 15 октября 2024Из жизни

Женщина прогнала двух медведей при помощи флага

На Аляске рейнджер прогнала медведицу с медвежонком при помощи флага

На Аляске рейнджер прогнала медведей гризли из лагеря для туристов, используя флаг. Об этом пишет Unofficial Networks.

Инцидент попал на видео. В ролике женщина-рейнджер, патрулирующая лагерь Brooks Camp, находящийся на территории Национального парка Катмай, использует необычный способ для того, чтобы выгнать в лес взрослую медведицу с медвежонком. Женщина машет небольшим флагом на длинном шесте, и из-за резкого движения ткань издает хлопающий звук. Это пугает хищников, и они постепенно уходят все дальше. При этом рейнджер не выказывает никакого страха перед гризли.

Национальный парк Катмай известен ежегодным конкурсом «Неделя толстого медведя», в рамках которого каждую осень все желающие могут проголосовать за одного из 10-12 самых впечатляюще зажиревших к зиме медведей. Приезжающих в Brooks Camp туристов привлекает дикая природа, рыбалка на лосося и возможность увидеть гризли своими глазами. Лагерь и резиденция действуют с 1950 года.

Материалы по теме:
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

Всех туристов обязывают соблюдать строгие меры безопасности в случае встречи с медведем. Однако во избежание неприятных инцидентов в лагере постоянно дежурят рейнджеры с медвежьим спреем.

В этом году победительницей конкурса Fat Bear Week («Неделя толстого медведя») в парке Катмай второй год подряд стала медведица по имени Грейзер (Пасунья). При этом в финале она с отрывом в 40 тысяч голосов обошла своего конкурента — самца по кличке Чанк (Толстяк), из-за которого летом потеряла медвежонка.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО пообещал Украине реальные изменения на поле боя. За счет чего это произойдет?

      Российские певцы поддержали молдавскую оппозицию песней на румынском

      В МИД подтвердили участие Лаврова в заседании по Южному Кавказу

      Steam согласился с Роскомнадзором и удалил запрещенный контент

      Арестованный в России по делу о шпионаже гражданин Южной Кореи не признал вину

      Россиянам рассказали о феномене «бедных в кавычках»

      В Болгарии осквернили памятник советским воинам

      Следователи задержали россиянина за покушение на жизнь детей с применением оружия

      Вице-губернатора Подмосковья уличили в покупке хороших постов о себе

      Мбаппе заподозрили в изнасиловании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше