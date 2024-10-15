Женщина прогнала двух медведей при помощи флага

На Аляске рейнджер прогнала медведицу с медвежонком при помощи флага

На Аляске рейнджер прогнала медведей гризли из лагеря для туристов, используя флаг. Об этом пишет Unofficial Networks.

Инцидент попал на видео. В ролике женщина-рейнджер, патрулирующая лагерь Brooks Camp, находящийся на территории Национального парка Катмай, использует необычный способ для того, чтобы выгнать в лес взрослую медведицу с медвежонком. Женщина машет небольшим флагом на длинном шесте, и из-за резкого движения ткань издает хлопающий звук. Это пугает хищников, и они постепенно уходят все дальше. При этом рейнджер не выказывает никакого страха перед гризли.

Национальный парк Катмай известен ежегодным конкурсом «Неделя толстого медведя», в рамках которого каждую осень все желающие могут проголосовать за одного из 10-12 самых впечатляюще зажиревших к зиме медведей. Приезжающих в Brooks Camp туристов привлекает дикая природа, рыбалка на лосося и возможность увидеть гризли своими глазами. Лагерь и резиденция действуют с 1950 года.

Всех туристов обязывают соблюдать строгие меры безопасности в случае встречи с медведем. Однако во избежание неприятных инцидентов в лагере постоянно дежурят рейнджеры с медвежьим спреем.

В этом году победительницей конкурса Fat Bear Week («Неделя толстого медведя») в парке Катмай второй год подряд стала медведица по имени Грейзер (Пасунья). При этом в финале она с отрывом в 40 тысяч голосов обошла своего конкурента — самца по кличке Чанк (Толстяк), из-за которого летом потеряла медвежонка.