Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:50, 16 октября 2024Наука и техника

Армия США получит обновленные «Страйкеры»

TWZ: армия США получит БМП Stryker с новым боевым модулем MCWS в 2025 году

Фото: Cheney Orr / Reuters

Армия США начнет получать обновленные боевые машины пехоты (БМП) на шасси Stryker с боевым модулем Medium Caliber Weapon System (MCWS) в 2025 году. Об этом сообщает The War Zone (TWZ).

Дистанционно управляемый боевой модуль несет автоматическую пушку XM813 калибра 30 миллиметров и пулемет M240. MCWS получил современную систему управления огнем, позволяющую поражать цели в любое время суток. В основе БМП лежит модификация четырехосного «Страйкера» Double-V Hull с усиленным днищем, которое повышает противоминную стойкость.

В компании Ohkosh отмечают, что новый боевой модуль интегрировали в конструкцию машины без ущерба для ее подвижности и живучести. Модификацию Stryker MCWS разработали в качестве замены БМП XM1296 Stryker Dragoon с пушкой Bushmaster II.

Материалы по теме:
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023

Ранее в октябре компании Leonardo DRS и BlueHalo представили антидроновый комплекс Counter-Unmanned Aircraft System Directed Energy (C-UAS DE) в ходе выставки-конференции Ассоциации армии США. Машина на шасси бронетранспортера Stryker получила лазерную установку, управляемые ракеты и системы радиоэлектронной борьбы.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «Настолько масштабных потерь не было давно». В ДНР пропала бригада ВСУ. Родственники бойцов вышли на митинг

      Москвичей предупредили о резком повышении атмосферного давления

      Захарова назвала последствие «плана победы» Зеленского для России и НАТО

      Россиянин без прав ездил на Mercedes в форме сотрудника ДПС и попался полиции

      Врач порекомендовала несколько осенних суперфудов

      Раскрыты схемы провоза алкоголя россиянами на любимый курорт богачей

      Наемника из США осудят в России за участие в боевых действиях на стороне Украины

      Тайра Бэнкс вышла на подиум спустя 19 лет

      В Госдуме назвали оставшееся российским войскам до Купянска расстояние

      Убийство полковника российского армейского спецназа было спланировано

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше