Казахстанская федерация футбола оштрафовала тренера Черчесова за шутку про язык

Глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов заявил, что главного тренера сборной страны Станислава Черчесова наказали за шутку про казахский язык. Об этом сообщает BaigeNews.kz.

Барменкулов рассказал, что федерация провела со специалистом беседу и выставила ему штраф в размере 150 тысяч рублей. «Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я объяснил приоритет государственного языка», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что на пресс-конференции после матча сборной Казахстана со Словенией в Лиге наций (0:1) одетый в майку ПСЖ журналист задал Черчесову вопрос на казахском языке. В ответ тренер сказал: «Ты по-французски сейчас говоришь?» После этого Министерство туризма и спорта Казахстана выступило с критикой слов Черчесова за неуважение к стране.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела четыре безголевых матча, в которых потерпела три поражения и один раз сыграла вничью.