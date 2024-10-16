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17:42, 16 октября 2024Спорт

Черчесова наказали за шутку про казахский язык

Казахстанская федерация футбола оштрафовала тренера Черчесова за шутку про язык

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов заявил, что главного тренера сборной страны Станислава Черчесова наказали за шутку про казахский язык. Об этом сообщает BaigeNews.kz.

Барменкулов рассказал, что федерация провела со специалистом беседу и выставила ему штраф в размере 150 тысяч рублей. «Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я объяснил приоритет государственного языка», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что на пресс-конференции после матча сборной Казахстана со Словенией в Лиге наций (0:1) одетый в майку ПСЖ журналист задал Черчесову вопрос на казахском языке. В ответ тренер сказал: «Ты по-французски сейчас говоришь?» После этого Министерство туризма и спорта Казахстана выступило с критикой слов Черчесова за неуважение к стране.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела четыре безголевых матча, в которых потерпела три поражения и один раз сыграла вничью.

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      Анастасия Борисова
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