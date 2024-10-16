Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:55, 16 октября 2024Экономика

Франция призвала ужесточить контроль за поставками российского газа в Европу

FT: Франция призвала остановить рост поставок российского газа в Европу

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Франция призвала ужесточить контроль за импортом в Европу российских энергоресурсов. Чтобы остановить рост поставок сжиженного природного газа (СПГ), Париж предлагает идентифицировать компании, отгружающие топливо, прямо в портах, сообщает Financial Times (FT).

Совместно с девятью странами-участниками объединения, включая Австрию и Чехию, Франция обратилась к Еврокомиссии с жалобой, что некоторые поставщики газа, которые забронировали мощности для импорта российского СПГ в портах Евросоюза, должным образом не идентифицированы. По словам главы Минэнерго Франции Аньес Панье-Рунашер, для «устранения этой зависимости» необходим высочайший уровень прозрачности в отношении потоков топлива.

По данным Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), в первой половине 2024 года импорт газа из России вырос на 11 процентов в годовом исчислении, несмотря на усилия ЕС по отказу от энергоресурсов из РФ. Как отмечают в организации, на Францию, Испанию и Бельгию приходилось 87 процентов этих отгрузок, с учетом того, что импорт во Францию увеличился более чем вдвое, а в Бельгию сократился на 16 процентов.

Материалы по теме:
За полярным кругом. Северный морской путь станет важнейшим транспортным коридором. Что это даст экономике?
За полярным кругом.Северный морской путь станет важнейшим транспортным коридором. Что это даст экономике?
13 декабря 2023
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

Бельгия, которая давно призывает отказаться от российского СПГ, заявила о работе над механизмом отслеживания происхождения топлива. Страна сообщила, что партнеры, приобретающие российский газ через бельгийские порты, «должны подтвердить необходимость поставок для своего энергоснабжения», и призвала Еврокомиссию помочь ей контролировать поставки. Сейчас конечное место назначения газа трудно отследить после импорта в ЕС, так как он часто смешивается с газом из других источников и подпадает под действие коммерчески важных контрактов.

Госсекретарь Германии по экономическим вопросам и борьбе с изменением климата Свен Гигольд заявил, что резкий рост импорта российского топлива «вызывает беспокойство», и Еврокомиссия должна представить дорожную карту «по сокращению импорта всех видов топлива из России до нуля».

Член Европарламента (ЕП) от Нидерландов Том Берендсен заявил о лазейках для поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза (ЕС). Правительство не может противостоять растущему объему импорта: импорт российского СПГ на основе действующих соглашений пока не подпадает под санкции. Поэтому в третьем квартале 2024 года объем импорта российского СПГ через порт Роттердам в Нидерландах удвоится по сравнению с серединой 2022 года, несмотря на попытки государств отказаться от российских энергоресурсов, заявил парламентарий.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Чинят потихонечку». Дрейфовавший 67 дней в Охотском море россиянин дал первый комментарий журналистам

      Переживший 67 дней дрейфа россиянин смог заговорить через несколько часов после спасения

      Пять волейбольных команд в США отказались играть с соперницами из-за трансгендера

      В России замедлились темпы кредитования малого и среднего бизнеса

      Украинские военкомы насильно задержали привезшего продукты водителя

      Украинский офицер передал России данные для удара по командному пункту ВСУ

      В Индии запретят мочиться и плевать в еду клиентам кафе и ресторанов

      Российский военный узнал об оформленных на него 17 кредитах по возвращении из зоны СВО

      Крупную европейскую авиакомпанию оштрафовали на рекордную сумму за дискриминацию евреев

      55-летняя Светлана Бондарчук снялась в мини-юбке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше