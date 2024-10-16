Франция призвала ужесточить контроль за поставками российского газа в Европу

FT: Франция призвала остановить рост поставок российского газа в Европу

Франция призвала ужесточить контроль за импортом в Европу российских энергоресурсов. Чтобы остановить рост поставок сжиженного природного газа (СПГ), Париж предлагает идентифицировать компании, отгружающие топливо, прямо в портах, сообщает Financial Times (FT).

Совместно с девятью странами-участниками объединения, включая Австрию и Чехию, Франция обратилась к Еврокомиссии с жалобой, что некоторые поставщики газа, которые забронировали мощности для импорта российского СПГ в портах Евросоюза, должным образом не идентифицированы. По словам главы Минэнерго Франции Аньес Панье-Рунашер, для «устранения этой зависимости» необходим высочайший уровень прозрачности в отношении потоков топлива.

По данным Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), в первой половине 2024 года импорт газа из России вырос на 11 процентов в годовом исчислении, несмотря на усилия ЕС по отказу от энергоресурсов из РФ. Как отмечают в организации, на Францию, Испанию и Бельгию приходилось 87 процентов этих отгрузок, с учетом того, что импорт во Францию увеличился более чем вдвое, а в Бельгию сократился на 16 процентов.

Бельгия, которая давно призывает отказаться от российского СПГ, заявила о работе над механизмом отслеживания происхождения топлива. Страна сообщила, что партнеры, приобретающие российский газ через бельгийские порты, «должны подтвердить необходимость поставок для своего энергоснабжения», и призвала Еврокомиссию помочь ей контролировать поставки. Сейчас конечное место назначения газа трудно отследить после импорта в ЕС, так как он часто смешивается с газом из других источников и подпадает под действие коммерчески важных контрактов.

Госсекретарь Германии по экономическим вопросам и борьбе с изменением климата Свен Гигольд заявил, что резкий рост импорта российского топлива «вызывает беспокойство», и Еврокомиссия должна представить дорожную карту «по сокращению импорта всех видов топлива из России до нуля».

Член Европарламента (ЕП) от Нидерландов Том Берендсен заявил о лазейках для поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза (ЕС). Правительство не может противостоять растущему объему импорта: импорт российского СПГ на основе действующих соглашений пока не подпадает под санкции. Поэтому в третьем квартале 2024 года объем импорта российского СПГ через порт Роттердам в Нидерландах удвоится по сравнению с серединой 2022 года, несмотря на попытки государств отказаться от российских энергоресурсов, заявил парламентарий.