На Алтае впервые за 60 лет заметили редчайшую птицу

В Республике Алтай сняли редкую пустынную славку, которую не видели с 1964 года

В Республике Алтай запечатлели редчайшую птицу, которую видели последний раз 60 лет назад. Об этом рассказал биолог Алексей Эбель в беседе с KP.RU.

По его словам, орнитологи Алтайского края и Республики Алтай приняли участие в осеннем наблюдении, Евразийском учете птиц и определении пернатых на платформе iNaturalist. По итогам последних 30 наблюдателей за девять дней смогли сфотографировать в крае 94 вида птиц. При этом было выявлено 14 видов, занесенных в Красную книгу России и Алтайского края.

Помимо этого на Телецком озере сотруднику биосферного заповедника Роману Воробьеву посчастливилось запечатлеть редкую пустынную славку.

«Залеты у этого южного вида случаются и гораздо дальше, вплоть до Финляндии, но у нас птичку эту видели только 60 лет назад, в 1964 году», — отметил Эбель.

Биолог обратил внимание на совпадение, что эту редчайшую птицу более полвека назад также заметили на Телецком озере, и описал ее наблюдатель с такой же фамилией — Воробьев.

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