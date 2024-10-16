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13:16, 16 октября 2024Моя страна

На Алтае впервые за 60 лет заметили редчайшую птицу

В Республике Алтай сняли редкую пустынную славку, которую не видели с 1964 года

Фото: https://www.flickr.com/photos/45155157 / Wikipedia

В Республике Алтай запечатлели редчайшую птицу, которую видели последний раз 60 лет назад. Об этом рассказал биолог Алексей Эбель в беседе с KP.RU.

По его словам, орнитологи Алтайского края и Республики Алтай приняли участие в осеннем наблюдении, Евразийском учете птиц и определении пернатых на платформе iNaturalist. По итогам последних 30 наблюдателей за девять дней смогли сфотографировать в крае 94 вида птиц. При этом было выявлено 14 видов, занесенных в Красную книгу России и Алтайского края.

Помимо этого на Телецком озере сотруднику биосферного заповедника Роману Воробьеву посчастливилось запечатлеть редкую пустынную славку.

«Залеты у этого южного вида случаются и гораздо дальше, вплоть до Финляндии, но у нас птичку эту видели только 60 лет назад, в 1964 году», — отметил Эбель.

Биолог обратил внимание на совпадение, что эту редчайшую птицу более полвека назад также заметили на Телецком озере, и описал ее наблюдатель с такой же фамилией — Воробьев.

Ранее сообщалось, что редкое животное, которое не показывалось ученым около 20 лет, выбросило на берег в России. Уникальную находку в виде краба со странными клешнями посчастливилось сделать лесничему Лазовского заповедника в районе деревни Глазковка в Приморье.

Тем временем осенью в Приморье рыбакам удалось выловить самую быструю и опасную акулу размером с надувную лодку. Специалисты Лаборатории ихтиологии определили по зубам, что выловленный экземпляр является короткоперым мако, или серо-голубой акулой.

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      Варвара Кошечкина
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