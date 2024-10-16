«Настолько масштабных потерь не было давно». В ДНР пропала бригада ВСУ. Родственники бойцов вышли на митинг

Семьи пропавших без вести на покровском направлении солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на митинг на Майдан в Киеве — они обвиняют власти в отправке на фронт неподготовленных бойцов и требуют информации о своих родных.

Судя по видео с митинга, опубликованному изданием «Страна.ua», в мероприятии, предположительно, может участвовать несколько сотен человек. Между тем в находящемся недалеко от площади здании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский представлял свой «план победы» в конфликте.

Ранее в соцсетях распространилось множество сообщений о массовой пропаже украинских военных из 150-й, 151-й, 152-й и других бригад под Покровском в Донецкой народной республике (ДНР). Их родственники рассказывали, что мобилизованных отправляли на передовую с минимальной подготовкой. Одна из женщин поведала о пропавшем без вести отце. Он был мобилизован, проходил обучение в течение всего трех недель, после чего на первое же задание его отправили на покровское направление. «Военная хроника» также отмечает, что «настолько масштабных потерь не было давно».

Фото: Alina Smutko / Reuters

Родственники считают происходящее военным преступлением

Отмечается, что многим украинским военным больше 50 лет — они непригодны к службе. К тому же бойцы зачастую не знают, в какой именно бригаде находятся и куда прикомандированы. Им также врут о степени серьезности заданий, рассказала родственница бойца ВСУ. «Все это военное преступление. Когда необученных солдат бросают в пекло — это преступление. Если они точно знают, где они пропали, (...) но продолжают скрывать — это тоже военное преступление», — заключила женщина.

Их отправляют маленькими группами прямо на линию соприкосновения с российскими войсками. Причем группами таких же новичков, которые еще пару дней назад учились разбирать и собирать автомат

дочь пропавшего без вести военного ВСУ

До этого в Верховной Раде говорили, что средний срок жизни бойца ВСУ на линии боевого столкновения составляет около трех месяцев. 70 процентов либо не выживают, либо получают ранения.

Военный эксперт высказался о стратегическом значении Покровска

Военный эксперт Алексей Живов объяснил, что Покровск, вокруг которого сейчас идут бои, — крупный военный узел для ВСУ. «Он является крупным военным узлом, хабом Вооруженных сил Украины, через который осуществляется снабжение фронта, подъезжают добровольцы, передается артиллерийское снаряжение», — указал эксперт.

Сейчас ВСУ перебрасывают дополнительные силы к населенному пункту и стараются удержать его. Живов считает, что делать прогнозы пока преждевременно, однако можно предположить, что Российская армия может занять город к Новому году.