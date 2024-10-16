Семьи пропавших без вести на покровском направлении солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на митинг на Майдан в Киеве — они обвиняют власти в отправке на фронт неподготовленных бойцов и требуют информации о своих родных.
Судя по видео с митинга, опубликованному изданием «Страна.ua», в мероприятии, предположительно, может участвовать несколько сотен человек. Между тем в находящемся недалеко от площади здании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский представлял свой «план победы» в конфликте.
Ранее в соцсетях распространилось множество сообщений о массовой пропаже украинских военных из 150-й, 151-й, 152-й и других бригад под Покровском в Донецкой народной республике (ДНР). Их родственники рассказывали, что мобилизованных отправляли на передовую с минимальной подготовкой. Одна из женщин поведала о пропавшем без вести отце. Он был мобилизован, проходил обучение в течение всего трех недель, после чего на первое же задание его отправили на покровское направление. «Военная хроника» также отмечает, что «настолько масштабных потерь не было давно».
Родственники считают происходящее военным преступлением
Отмечается, что многим украинским военным больше 50 лет — они непригодны к службе. К тому же бойцы зачастую не знают, в какой именно бригаде находятся и куда прикомандированы. Им также врут о степени серьезности заданий, рассказала родственница бойца ВСУ. «Все это военное преступление. Когда необученных солдат бросают в пекло — это преступление. Если они точно знают, где они пропали, (...) но продолжают скрывать — это тоже военное преступление», — заключила женщина.
Их отправляют маленькими группами прямо на линию соприкосновения с российскими войсками. Причем группами таких же новичков, которые еще пару дней назад учились разбирать и собирать автомат
До этого в Верховной Раде говорили, что средний срок жизни бойца ВСУ на линии боевого столкновения составляет около трех месяцев. 70 процентов либо не выживают, либо получают ранения.
Военный эксперт высказался о стратегическом значении Покровска
Военный эксперт Алексей Живов объяснил, что Покровск, вокруг которого сейчас идут бои, — крупный военный узел для ВСУ. «Он является крупным военным узлом, хабом Вооруженных сил Украины, через который осуществляется снабжение фронта, подъезжают добровольцы, передается артиллерийское снаряжение», — указал эксперт.
Сейчас ВСУ перебрасывают дополнительные силы к населенному пункту и стараются удержать его. Живов считает, что делать прогнозы пока преждевременно, однако можно предположить, что Российская армия может занять город к Новому году.