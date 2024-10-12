Военный эксперт высказался о стратегическом значении Покровска

Город Покровск в Донбассе, вокруг которого сейчас идут бои — это крупный военный узел для Вооруженных сил Украины (ВСУ), утверждает военный эксперт Алексей Живов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о стратегическом значении этого населенного пункта.
Стратегическое значение Покровска заключается в том, что он является крупным военным узлом, хабом Вооруженных сил Украины (ВСУ), через который осуществляется снабжение фронта, подъезжают добровольцы, передается артиллерийское снаряжение
Он считает, что взятие города даст преимущество России в военном конфликте.
«Вкупе, если учесть, что уже взят Угледар, одновременно если севернее будет взят Покровск, это позволит наши боеголовки перенести дальше по флангу противника в Донбассе, тем самым обрушить линию фронта», — сказал он.
По словам военного эксперта, сейчас ВСУ перебрасывает дополнительные силы к этому населенному пункту и старается удержать его. Он считает, что делать прогнозы пока преждевременно, но можно предположить, что российские силы могут занять город к Новому году.
Как написал американский журнал Foreign Policy (FP), потеря Покровска может грозить крахом украинской экономике.