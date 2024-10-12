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17:11, 12 октября 2024Бывший СССР

Военный эксперт высказался о стратегическом значении Покровска

Военный эксперт Живов назвал Покровск крупным военным узлом для ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Город Покровск в Донбассе, вокруг которого сейчас идут бои — это крупный военный узел для Вооруженных сил Украины (ВСУ), утверждает военный эксперт Алексей Живов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о стратегическом значении этого населенного пункта.

Стратегическое значение Покровска заключается в том, что он является крупным военным узлом, хабом Вооруженных сил Украины (ВСУ), через который осуществляется снабжение фронта, подъезжают добровольцы, передается артиллерийское снаряжение

Алексей Живоввоенный эксперт

Он считает, что взятие города даст преимущество России в военном конфликте.

«Вкупе, если учесть, что уже взят Угледар, одновременно если севернее будет взят Покровск, это позволит наши боеголовки перенести дальше по флангу противника в Донбассе, тем самым обрушить линию фронта», — сказал он.

По словам военного эксперта, сейчас ВСУ перебрасывает дополнительные силы к этому населенному пункту и старается удержать его. Он считает, что делать прогнозы пока преждевременно, но можно предположить, что российские силы могут занять город к Новому году.

Как написал американский журнал Foreign Policy (FP), потеря Покровска может грозить крахом украинской экономике.

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      Варвара Кошечкина
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