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10:27, 16 октября 2024Наука и техника

Обозначена эффективность модернизированного дрона «Привет-82»

Командир Сокол: эффективность дрона «Привет-82МК2» составляет 60 процентов

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Эффективность модернизированного дрона-камикадзе «Привет-82» составляет около 60 процентов. Соответствующий параметр обозначил командир группы беспилотников «Совы» летного батальона 88-й бригады «Эспаньола» с позывным Сокол. Об этом сообщает ТАСС.

«Дроны показывают высокую результативность. С применением этих дронов совершено более 100 боевых вылетов. Общая эффективность их применения оценена [на уровне] порядка 60 процентов», — заявил боец.

По его словам, беспилотник «Привет-82МК2» используется, в частности, для ударов по пунктам временной дистокации, пунктам наблюдения, вышкам со спецоборудованием. Боец отметил, что комплекс отличает адаптивность решений.

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В августе агентство со ссылкой на конструкторское бюро «Око» сообщило, что на международном военно-техническом форуме «Армия-2024», который проходил в конгрессно-выставочном центре «Патриот», показали беспилотный летательный аппарат «Привет-82МК2» с функцией взлета по приборам.

Дрон отличает разборное крыло, позволяющее транспортировать его в контейнере. Дальность полета беспилотника — до 30 километров, скорость — до 140 километров в час, нагрузка — до 5,5 килограмма.

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      Иван Потапов
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