Первый дрон-камикадзе Франции прошел испытания

Во Франции успешно испытали новый дрон-камикадзе Colibri

Первый французский дрон-камикадзе UX11 Colibri успешно прошел испытания. Об этом сообщил глава минобороны страны Себастьян Лекорню, передает Army Recognition.

Аппарат разработали специалисты оружейного консорциума KNDS совместно с компанией Delair. Выполненный по схеме «летающее крыло» дрон предназначен для поражения живой силы и небронированной техники. Отмечается, что Colibri планируют поставлять не только французской армии, но и Киеву.

Длительность полета нового дрона составляет 45 минут, а зашифрованный канал обеспечивает дальность связи до 25 километров. Аппарат несет боевую часть весом 500 граммов с готовыми поражающими элементами. Боеголовка Colibri поддерживает воздушный подрыв для увеличения площади поражения.

Ранее в октябре командир группы беспилотников «Совы» летного батальона 88-й бригады «Эспаньола» с позывным Сокол рассказал, что эффективность модернизированного дрона-камикадзе «Привет-82» составляет около 60 процентов.

В том же месяце американская компания Anduril Industries представила квадрокоптер Bolt, который сможет выполнять разведывательные задачи и наносить удары боевой частью весом 1,3 килограмма.