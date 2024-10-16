Песков призвал Киев осознать бесперспективность своей политики

Песков: мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности его политики

Настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности проводимой им политики. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Там может быть иной план, который может быть действительно мирным, — это осознание киевским режимом бесперспективности той политики, которую они проводят», — сказал он.

В среду, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы» перед Верховной Радой. Его первый пункт — это приглашение в НАТО в ближайшее время. Второй пункт подразумевает перевод военных действий на территорию России.