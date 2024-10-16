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19:55, 16 октября 2024Из жизни

Придворные проигнорировали принцессу Испании на торжественном приеме

Придворные не заметили протянутую для рукопожатия руку принцессы Леонор

В Мадриде, Испания, во время торжественного приема несколько придворных не сразу пожали руку наследной принцессе Леонор, проигнорировав ее. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел во время приема в честь Дня испанской нации. Король Филипп, королева Летиция и принцесса Леонор по очереди пожимали руки подданным. Однако некоторые из них, после того как удостаивались рукопожатия королевской четы, проходили мимо принцессы, будто не замечая ее протянутой руки. Сообщается, что Леонор не расстроилась и отнеслась к курьезной ситуации с юмором.

18-летняя наследная принцесса проходит трехлетнюю службу в армии. Первый год она провела в Высшей военной академии в Сарагосе, а сейчас ходит в военно-морскую школу, где, в частности, обучается на борту барка «Хуан Себастьян де Элькано». На третий год службы наследница престола будет учиться в Главной военно-воздушной академии.

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      Екатерина Лобанова
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