Престол Испании отдадут зумеру. Кто она и спасет ли репутацию короны, испорченную скандалами с любовницами и воровством?

В Испании 18-летняя кронпринцесса Леонора приняла присягу перед конгрессом

Во вторник, 31 октября, кронпринцесса Леонора, дочь короля Испании Филиппа VI, присягнула на верность испанской конституции в честь своего восемнадцатилетия. Несмотря на юный возраст, Леонора завоевала симпатии испанцев и стала главной любимицей публики среди всех членов испанской королевской семьи. «Лента.ру» выяснила, есть ли у принцессы-зумера шанс спасти репутацию испанской короны после серии громких скандалов.

Присяга на верность, которую до Леоноры давали ее отец и дед, прошла перед конгрессом страны в Мадриде. Кронпринцесса пообещала «добросовестно выполнять свои обязанности, соблюдать и поддерживать конституцию и законы страны, а также уважать права граждан и автономных сообществ и хранить верность королю».

В Испании началась настоящая «леоноромания»

Согласно изданию El Español, старшая дочь короля Филиппа и наследница испанского престола — самый популярный член королевской семьи, ее любят даже больше отца. При этом Леонора в юности избегала внимания прессы. Лишь в последние полгода она стала регулярно попадать на страницы светской хроники. Так, в октябре журналисты живо обсуждали ее присутствие и активную роль на церемонии вручения премии принцессы Астурийской. А в день ее рождения на стриминговой платформе Prime Video вышел 49-минутный документальный фильм «Леонора: 18 лет и 18 мгновений».

В нынешнем, 2023 году принцесса окончила United World College в Уэльсе, Великобритания, где два года училась на английском языке по специальной предуниверситетской программе. А уже летом она поступила в Генеральную военную академию Испании в Сарагосе. СМИ активно освещали первый день ее трехлетней военной подготовки. По слухам, после военной академии Леонора намерена изучать право.

Ее триумфальный дебют, в ходе которого она вела себя сдержанно и достойно, привлек такое внимание, что в Испании, где к монархии уже много лет относятся с большим скепсисом, заговорили о настоящей «леоноромании»

Многие подозревают, что королевская семья много лет держала наследницу в тени, потому что готовилась к своего рода ребрендингу испанского престола.

Принцесса Леонора приносит присягу Фото: Susana Vera / Reuters

Репутация монархии испортилась из-за деда Леоноры, бывшего короля Хуана Карлоса

Необходимость активно работать над репутацией возникла после череды скандалов, связанных с дедом Леоноры — бывшим королем Испании Хуаном Карлосом I, которому несколько лет назад пришлось отречься от трона и отправиться в добровольную ссылку. По мнению бывшего главреда испанской газеты El Mundo Дэвида Химинеса, теперь Хуану Карлосу и его наследникам вряд ли стоит рассчитывать на былую неприкосновенность и народную любовь. «Я думаю, престиж не вернуть», — говорит он.

Так было не всегда. Во второй половине XX века Хуан Карлос I оставался одним из немногих монархов Европы, сохранившим за собой реальную власть. В конце 1970-х Хуан Карлос лично провел демократические реформы и гарантировал гражданам права и свободы, а через несколько лет предотвратил военный переворот. После этого Хуан Карлос почти не вмешивался в политику. Он жил в свое удовольствие и заработал репутацию редкого ловеласа. Однако в 2000-х удача отвернулась от монарха.

Началом конца для него был роман с Коринной Сайн-Витгенштейн-Сайн, которая со временем стала не только любовницей испанского монарха, но и его ближайшей помощницей и советником

Со временем романтические отношения исчерпали себя, но король и его бывшая любовница по-прежнему поддерживали связь. В 2012 году Сайн-Витгенштейн-Сайн предоставила королю личный самолет, когда в Ботсване он сломал ногу во время охоты на слона. Поездка Хуана Карлоса в Африку совпала с экономическим кризисом в Испании, поэтому новости о дорогостоящих развлечениях короля произвели эффект разорвавшейся бомбы и поставили крест на его репутации.

Одновременно разразился коррупционный скандал, к которому тоже была причастна Сайн-Витгенштейн-Сайн. В итоге Хуан Карлос решил отречься от престола в пользу сына Филиппа и позднее уехал из страны, опасаясь преследования.

Хуан Карлос I и Коринна Сайн-Витгенштейн-Сайн Фото: SCHROEWIG / Maelsa / Globallookpress.com

Любовница короля утверждала, что тот возвращался из поездок с чемоданами денег

В интервью Сайн-Витгенштейн-Сайн рассказывала, что Хуан Карлос нередко возвращался из поездок с полными чемоданами наличных и жил на широкую ногу. По ее словам, на вопросы о природе денег он отвечал, что это подарки от друзей. При этом огромную сумму, которую испанский король перевел на ее счет, женщина назвала прощальным подарком бывшего возлюбленного.

Сайн-Витгенштейн-Сайн заявила, что в 2014 году, когда она не захотела возобновлять романтические отношения с бывшим королем, тот потребовал, чтобы она оплачивала его перелеты и проживание в гостинице. Коринна предложила вернуть деньги, которые он ей перевел, но бывший монарх, по ее словам, отказался, так как не хотел платить налоги.

$154 млн требовала Коринна Сайн-Витгенштейн-Сайн у бывшего короля Испании Хуана Карлоса в качестве компенсации за моральный вред

Сайн-Витгенштейн-Сайн подала иск против Хуана Карлоса, обвинив его в том, что с 2012 года он следил за ней и слал ей угрозы. Она потребовала у бывшего короля выплатить ей 154 миллиона долларов компенсации за моральный вред, а у властей — оградить ее от преследований бывшего любовника. Тяжба длилась несколько лет и завершилась лишь 6 октября 2023 года. Суд встал на сторону короля.

Хуан Карлос I, бывший король Испании Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Испанская оппозиция по-прежнему выступает против монархии

Несмотря на популярность Леоноры, создать для монархии позитивный имидж ей мешают не только скандалы, следующие по пятам за ее дедом, но и оппозиция внутри страны. Опрос 2022 года показал, что 51,6 процента испанцев хотят, чтобы страна стала республикой и лишь 34,6 процента выступают за сохранение конституционной монархии. Часть населения страны считает, что восшествие Хуана Карлоса на трон в 1975 было незаконным и неэтичным, поскольку ему помог Франко — диктатор, пришедший к власти в 1939 году и правивший страной 36 лет.

Кроме того, во время присяги Леоноры в конгрессе Испании в зале отсутствовали часть министров и видных оппозиционных политиков. Так, на церемонии не было министров по вопросам равенства, социальных прав и по делам потребителей. Не пришли и законодатели, выступающие за независимость Каталонии.

Сегодняшняя конституционная присяга принцессы Леоноры — это не просто очередное протокольное мероприятие. Монархия стремится укрепить себя на ближайшие десятилетия, но мы надеемся, что государственные институты перейдут под полный гражданский контроль как можно скорее Ионне Белларра лидер левой партии Podemos

При демократии именно граждане должны формировать все государственные структуры, которые их представляют. Наследственный принцип института монархии не просто устарел, он несовместим с демократией. Как, конечно, и коррупция Ирене Монтеро министр по вопросам равенства

На принцессу Леонору возлагают большие надежды и члены королевской семьи, и монархисты, однако, сможет ли она противостоять давлению своих противников, сохранить безупречную репутацию и сделать «леонороманию» новым брендом Испании, покажет только время. Возможно, будущая королева из поколения Z станет для Испании тем глотком свежего воздуха, каким для британской монархии выступили принц Уильям и Кейт Миддлтон.