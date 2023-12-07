Бывший любовник разоблачил королеву Испании и опубликовал ее фото в пижаме

Daily Mail: у испанской королевы Летиции обнаружили любовника-предпринимателя

Предприниматель Хайме Дель Бурго заявил, что испанская королева Летиция была его любовницей, и опубликовал ее селфи в своей пижаме. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Дель Бурго утверждает, что встречался с Летицией еще до того, как она познакомилась с будущим мужем — королем Испании Филиппом VI. Их отношения якобы не прервались и после того, как она вышла замуж и стала королевой-консортом. Так продолжалось до 2011 года, когда Летиция неожиданно позвонила любовнику и сказала, что они больше не смогут видеться. После этого Дель Бурго женился на ее сестре.

В подтверждение своих слов предприниматель опубликовал в соцсети X (Twitter) селфи королевы. Он утверждает, что получил его, когда Летиция была беременна. На фото королева Испании одета в черную пижаму, которая, если верить Дель Бурго, принадлежала ему. Селфи сопровождалось сообщением со словами «Считаю часы до момента, когда мы снова увидимся». Позднее Дель Бурго удалил твит с фотографией.

Пресс-секретарь испанской королевской семьи отказался комментировать заявления Дель Бурго.

Летиции 51 год. В 2004 году она вышла замуж за испанского принца Фелипе. У них двое детей: принцесса Леонор, появившаяся на свет в 2005 году, и инфанта София, родившаяся в 2007 году. В 2014 году ее муж стал королем Испании, а она сама — его королевой-консортом.

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