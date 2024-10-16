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05:30, 16 октября 2024Путешествия

Россиянка описала жителей одного города США фразой «эти люди давно потеряли надежду»

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в городе Анкоридж в штате Аляска и поразилась виду коренных жителей США. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что их лица были смуглые, суровые, с узкими глазами и пухлыми щеками, «словно впитавшие в себя всю суровость местного климата».

«Мы хотели с ними поговорить, узнать их истории, поделиться в "Дзене", но столкнулись с реальной трагедией. Эти люди давно потеряли не только свои дома, но и надежду. Мы видели их на холодных остановках, у супермаркетов, просто сидящих на улицах, в то время как температура стремительно приближается к зимним минусам», — такими фразами описала жителей Анкориджа россиянка.

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Путешественница отметила, что в лесопарках эти люди соорудили палаточные городки из подручных материалов и обустроили их «мусорным комфортом», а у светофоров они просят милостыню с картонками в руках.

«Мы побывали в Анкоридже несколько раз и провели там почти две недели, и, боже мой, наверное, это был самый сложный, морально, город из всех в США... Холодный и мрачный во всех отношениях. Тут очень грустно и страшно», — призналась Ершова.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала на Аляске и заехала в русскую деревню под названием Вознесенка. По ее словам, из достопримечательностей там было только кладбище.

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      Алина Черненко
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