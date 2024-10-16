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11:44, 16 октября 2024Спорт

Сборная Англии по футболу объявила имя нового главного тренера

Томас Тухель станет главным тренером сборной Англии с 2025 года

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Немец Томас Тухель станет новым главным тренером сборной Англии по футболу. Об этом сообщается в аккаунте национальной команды в соцсети X.

Специалист приступит к своим обязанностям 1 января 2025 года. Подписание контракта, длительность которого не уточняется, состоялось еще 8 октября, однако объявление было решено отложить.

16 июля Гарет Саутгейт ушел с поста главного тренера сборной Англии. Временно исполняющим обязанности наставника команды был назначен Ли Карсли.

Последним местом работы Тухеля была мюнхенская «Бавария». Он покинул ее по окончании прошлого сезона.

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      Алексей Гусев
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