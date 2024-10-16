Слуцкий оценил возможный переход РФС в Азию

Леонид Слуцкий заявил, что российские клубы и сборные в Азию никто не звал

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий на канале «Т-Лига Уличного Футбола» во «Вконтакте» оценил возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию.

Специалист отметил, что российские сборные и клубы в Азию никто не звал. «ФИФА — это организация, которая возглавляет и Европу, и Азию, и Океанию, и все на свете. Если ФИФА банит тебя в Европе, то почему не будет тебя банить в Азии?» — отметил Слуцкий.

В декабре прошлого года РФС отказался от идеи переходить в Азиатскую конфедерацию. Все члены исполкома организации сочли бессмысленным переход без гарантий от ФИФА.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в начале этого года. В нынешнем сезоне его команда после 27 туров идет на втором месте, отставая от лидирующего «Шанхай Порт» на два очка.