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11:29, 16 октября 2024Спорт

Слуцкий оценил возможный переход РФС в Азию

Леонид Слуцкий заявил, что российские клубы и сборные в Азию никто не звал

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий на канале «Т-Лига Уличного Футбола» во «Вконтакте» оценил возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию.

Специалист отметил, что российские сборные и клубы в Азию никто не звал. «ФИФА — это организация, которая возглавляет и Европу, и Азию, и Океанию, и все на свете. Если ФИФА банит тебя в Европе, то почему не будет тебя банить в Азии?» — отметил Слуцкий.

В декабре прошлого года РФС отказался от идеи переходить в Азиатскую конфедерацию. Все члены исполкома организации сочли бессмысленным переход без гарантий от ФИФА.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в начале этого года. В нынешнем сезоне его команда после 27 туров идет на втором месте, отставая от лидирующего «Шанхай Порт» на два очка.

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      Алексей Гусев
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