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16:25, 16 октября 2024Экономика

В российском городе новый лифт сорвался с женщиной внутри

Mash: в Уфе лифт, установленный пару месяцев назад, рухнул с женщиной внутри

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Уфе в жилом доме с высоты четвертого этажа сорвался лифт. В кабине находился пассажир, передает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в микрорайоне Сипайлово на улице Максима Рыльского. Подъемник рухнул, как только горожанка зашла внутрь. К счастью, на первом этаже сработали ловители, и кабина затормозила. После падения женщина не сумела выбраться из кабины самостоятельно — в этом ей помогли лифтеры, оказавшиеся в тот момент в соседней многоэтажке. Уфимка не пострадала.

По сведениям канала, упавший лифт был совсем новым — его заменили только пару месяцев назад. Со слов местных жителей, лифтеры уверяют, что трос не порвался, а только растянулся, да и в целом подъемник просто резко поехал вниз.

В январе в Уфе уже срывался лифт с пятью пассажирами внутри. Во время спуска произошла поломка, и кабина стремительно упала. В результате происшествия все остались живы. В конце мая аналогичная ситуация произошла в другом российском городе, Нижневартовске. В кабине в момент падения находилась мать с ребенком — никто из них не пострадал. Однако для жительницы Екатеринбурга инцидент закончился плачевно. Упав вместе с подъемником с седьмого этажа, пассажирка сломала позвоночник.

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      Виктория Клабукова
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