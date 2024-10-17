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13:34, 17 октября 2024Из жизни

106-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

106-летняя британка рассказала, что впервые попробовала алкоголь в 102 года

Фото: Shutterstock / Fotodom

106-летняя женщина из Великобритании раскрыла секрет своего долголетия: она считает, что прожила так долго благодаря здоровым привычкам. Как сообщает Manchester Evening News, британка впервые попробовала алкоголь только в 102 года.

Дороти Янг родилась 27 мая 1918 года. Хотя Первая мировая война еще бушевала, ей повезло вырасти в безопасном районе. В 15 лет женщина поступила в Женский институт, где у нее появилась страсть к бальным танцам. В 1937 году она вышла замуж за ровесника по имени Джордж, который долгое время провожал ее домой после занятий. Вместе они прожили 52 года, завели двух детей и продолжали заниматься танцами, участвуя в различных конкурсах.

В 1997 году Джорджа не стало, и через какое-то время Янг попала в дом престарелых. Там в мае она и отпраздновала 106-летие в окружении детей из местных детских садов и школ. «Я много раз говорила детям, что начинаю считать свои годы после 100 лет, то есть сейчас мне всего шесть», — отметила она. Запомнив это, один из детей подарил Янг карточку Человека-паука под номером шесть.

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Пожилая женщина призналась, что не курит и почти не пьет. Первый раз она попробовала спиртное во время эпидемии COVID-19. В период его распространения она переехала в дом дочери, где зять напоил ее хересом. «Теперь это традиция, которую я продолжаю», — призналась Янг.

Другим секретом своей долгой жизни женщина назвала любовь. Янг окружила себя тем, что любит. Например, ей очень нравится общаться с детьми, поэтому они часто навещают ее по приглашению сотрудников дома престарелых.

Ранее сообщалось, что 4 октября женщина из США отпраздновала 100-летие. Когда именинницу спросили, как дожить до ста лет, она ответила, что нужно «просто жить нормальной жизнью», «не притворяться, а стараться быть счастливой».

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      Юлия Юткина
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