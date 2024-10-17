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10:49, 17 октября 2024Спорт

Футболисты ЦСКА и «Зенита» попали в базу «Миротворец»

Футболисты и руководители ЦСКА и «Зенита» попали в базу «Миротворец»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Футболисты московского ЦСКА и петербургского «Зенита» попали в базу «Миротворец». Соответствующая информация появилась в базе интернет-ресурса.

В список попали по 11 игроков из стартовых составов команд на встречу Российской премьер-лиги 14 сентября, в том числе Игорь Акинфеев, Александр Соболев, Вендел и Клаудиньо. Причиной стало участие спортсменов в предматчевой акции с фондом «Защитники Отечества»: они вышли на поле в сопровождении детей участников СВО.

Кроме того, в базу попали руководители клубов Роман Бабаев (ЦСКА) и Александр Медведев («Зенит»). Отмечается, что они «несут прямую ответственность за участие игроков клуба в вышеуказанной пропагандистской акции».

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля». Несмотря на то, что подобная деятельность противоречит украинскому законодательству, в разные периоды существования «Миротворца» с сайтом сотрудничали государственные органы Украины.

Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сайт «Миротворец» является планом-картой уничтожения упомянутых на нем людей и был создан для подготовки террористических актов.

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      Андрей Стрельцов
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