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19:52, 17 октября 2024Россия

Глава российского региона написал пост со словами «очень тяжело сообщать такие новости»

Губернатор Гладков сообщил о смерти жителя Белгородской области из-за атаки ВСУ

Фото: РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти жителя региона, пострадавшего при одной из атак со стороны Украины. Об этом он написал в Telegram.

«Очень тяжело сообщать такие новости», — написал Гладков. Мужчина, о котором он сообщил, был ранен в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) 12 октября. С того времени пострадавший находился в больнице после перенесенной операции.

Глава региона принес соболезнования родным и близким россиянина. «Все белгородцы скорбят вместе с вами», написал он и пообещал оказать всю необходимую помощь.

Белгородская область остается одним из наиболее подверженных атакам ВСУ российских регионов. Так, 16 октября пять мирных жителей пострадали в результате обстрела приграничного города Шебекино. В то же время агрессия украинских войск распространяется и на другие приграничные области.

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      Алан Босиков
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