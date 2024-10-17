Глава российского региона написал пост со словами «очень тяжело сообщать такие новости»

Губернатор Гладков сообщил о смерти жителя Белгородской области из-за атаки ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти жителя региона, пострадавшего при одной из атак со стороны Украины. Об этом он написал в Telegram.

«Очень тяжело сообщать такие новости», — написал Гладков. Мужчина, о котором он сообщил, был ранен в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) 12 октября. С того времени пострадавший находился в больнице после перенесенной операции.

Глава региона принес соболезнования родным и близким россиянина. «Все белгородцы скорбят вместе с вами», написал он и пообещал оказать всю необходимую помощь.

Белгородская область остается одним из наиболее подверженных атакам ВСУ российских регионов. Так, 16 октября пять мирных жителей пострадали в результате обстрела приграничного города Шебекино. В то же время агрессия украинских войск распространяется и на другие приграничные области.