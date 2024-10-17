Хакеры украли данные об украинских резервистах

Хакеры взломали чат-бот приложения «Резерв+» и украли данные о резервистах

Чат-бот украинского приложения «Резерв+», запущенного для военнообязанных, взломали, злоумышленники украли информацию о пользователях. Об этом пишет РБК.

Речь идет о чат-боте в Telegram. Уточняется, что хакеры разослали через него вредоносное ПО, которое может воровать данные и самоудаляться. Об этом в соцсетях рассказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

Как отметил специалист, пользователь во время атаки не знает о краже его информации. Корсун также заявил, что злоумышленники получили данные большого числа украинских военнослужащих и резервистов.

Информацию о том, что через чат-бот приложения «Резерв+» распространялась вредоносная программа, подтвердила Госслужба спецсвязи Украины. Вместе с тем заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко заверила, что у приложения «Резерв+» нет ботов или страниц в Telegram.

Ранее сообщалось, что проект «НемеZида» хакерской группировки RaHDIt, известной также как «Злые русские хакеры», опубликовал данные солдат Вооруженных сил Украины, атаковавших Курскую область. В их числе около 200 иностранных наемных солдат.

Перед этим хакеры из RaHDIt выложили информацию о тысячах бойцов украинской бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ). В опубликованном списке содержатся данные почти 7,7 тысячи человек.