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17:12, 17 октября 2024Спорт

Клуб КХЛ решил расторгнуть контракты со всеми североамериканцами

Клуб КХЛ Барыс решил расторгнуть контракты со всеми североамериканцами

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Казахстанский хоккейный клуб «Барыс», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), решил расторгнуть контракты со всеми североамериканцами. Об этом Sport.kz рассказал новый генеральный директор команды Нурлан Оразбаев.

По словам функционера, руководство «Барыса» дало ему карт-бланш на действия по формированию команды. «Остался швед Юхан Матссон, остались Виктор Антипин, Антон Бурдасов, Никита Сетдиков, Станислав Бочаров, Иван Николишин. Все остальные казахстанцы наши», — заявил Оразбаев.

В нынешнем сезоне в заявке «Барыса» семь североамериканцев. Это американцы Уилл Батчер и Чейз Де Лео, а также канадцы Натан Болье, Алекс Грант, Майкл Маклауд, Коннор Смит и Уэйд Эллисон.

«Барыс» в нынешнем сезоне набрал 7 очков в 16 играх, это худший результат в КХЛ. Команда занимает последнее место в Восточной конференции.

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      Алексей Гусев
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