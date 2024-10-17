Клуб КХЛ решил расторгнуть контракты со всеми североамериканцами

Клуб КХЛ Барыс решил расторгнуть контракты со всеми североамериканцами

Казахстанский хоккейный клуб «Барыс», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), решил расторгнуть контракты со всеми североамериканцами. Об этом Sport.kz рассказал новый генеральный директор команды Нурлан Оразбаев.

По словам функционера, руководство «Барыса» дало ему карт-бланш на действия по формированию команды. «Остался швед Юхан Матссон, остались Виктор Антипин, Антон Бурдасов, Никита Сетдиков, Станислав Бочаров, Иван Николишин. Все остальные казахстанцы наши», — заявил Оразбаев.

В нынешнем сезоне в заявке «Барыса» семь североамериканцев. Это американцы Уилл Батчер и Чейз Де Лео, а также канадцы Натан Болье, Алекс Грант, Майкл Маклауд, Коннор Смит и Уэйд Эллисон.

«Барыс» в нынешнем сезоне набрал 7 очков в 16 играх, это худший результат в КХЛ. Команда занимает последнее место в Восточной конференции.

