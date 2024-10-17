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12:53, 17 октября 2024Экономика

Набиуллина высказалась о предстоящем решении по ключевой ставке

Набуиллина: решение ЦБ РФ по ключевой ставке 25 октября не предопределено

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Решение по ключевой ставке на предстоящем заседании совета директоров Банка России (состоится 25 октября) не предопределено — его примут с учетом поступающих данных, но имеющийся сейчас массив информации в целом подтверждает сентябрьские оценки регулятора, высказывавшиеся при повышении уровня до 18 процентов годовых. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«Безусловно, будем рассматривать как вышедшие новые данные влияют на наш прогноз, чтобы принять выверенное решение по ключевой ставке», — сказала она.

Как стало известно на этой неделе, инфляционные ожидания россиян в октябре возобновили рост после месячной паузы, увеличившись до 13,4 процента по сравнению с сентябрьскими 12,5 процента. Нынешний уровень показателя оказался максимальным в текущем году и за последние 2,5 года уступает только 14,2 процента в декабре 2023-го.

Традиционный макроэкономический консенсус-прогноз от Банка России, опубликованный 16 октября, свидетельствует о готовности большинства аналитиков к росту ключевой ставки выше 20 процентов. Ожидает повышения ставки до 21 процента в 2024 году и глава ВТБ Алексей Костин, по словам которого она может достигнуть этого уровня на ближайшем или следующем заседании ЦБ.

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      Дмитрий Воронин
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