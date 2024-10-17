В России начали готовиться к ставке выше 20 процентов

«Ъ»: после повышения в октябре аналитики предлагают ждать нового роста ставки

Традиционный макроэкономический консенсус-прогноз от Банка России, опубликованный 16 октября, свидетельствует о готовности большинства аналитиков к росту ключевой ставки выше 20 процентов годовых, пишет «Коммерсантъ».

Пересмотр прогнозов вызван ухудшением ситуации с наблюдаемой инфляцией и инфляционными ожиданиями. В сентябре месячная инфляция ускорилась до 9,8 процента (с поправкой на сезонность в пересчете на год) с августовских 7,5 процента.

Также до максимума с января поднялась наблюдаемая инфляция — 15,3 процента, что является проинфляционным фактором и может потребовать ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) от регулятора.

Александр Исаков из Bloomberg Economics, комментируя опрос, указал, что ценовые ожидания предприятий розницы соответствуют росту цен на 10 процентов в ближайшие два-три месяца. Он также отметил, что рынок свопов на RUONIA свидетельствует о готовности к пику ключевой ставки в первом квартале 2025 года в размере 22 процентов.

Что касается возвращения ключевой ставки на уровень ниже десяти процентов, то этого участники опроса ЦБ теперь ожидают не ранее 2027 года. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет принято решение о ставке, состоится через неделю, 25 октября.

