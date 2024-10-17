Наемникам из Колумбии продлили арест по делу об участии в боевых действиях против России

Суд продлил арест наемникам по делу об участии в боевых действиях против РФ

Лефортовский суд Москвы продлил до конца декабря арест двум наемникам из Колумбии по делу об участии в боевых действиях против России в составе украинских военных подразделений. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Постановлениями Лефортовского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анте Александера и Медина Аранда Хосе Арона», — отметил собеседник агентства.

28 августа Лефортовский суд Москвы арестовал наемников. Колумбийская газета El Tiempo написала статью о задержании двоих граждан Колумбии в аэропорту венесуэльского Каракаса, куда они прибыли с Украины. Инцидент произошел в июле этого года. Внимание венесуэльских правоохранителей привлекли украинская форма и военные рюкзаки пассажиров. О дальнейшей судьбе задержанных долгое время не сообщалось.

Ранее сообщалось, что главным военным следственным управлением было возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта, наемничестве, расправах и покушениях в отношении военного из США. Как отмечалось, речь идет о гражданине США Дэниеле Бернарде Ребаре, который в качестве наемника воюет против армии России.

В свою очередь, военные штурмовых подразделений группировки войск «Восток» назвали категорию самых сопротивляющихся бойцов ВСУ. Как утверждают российские военнослужащие, наиболее активное сопротивление оказывают иностранные наемники, сражающиеся на стороне Киева.