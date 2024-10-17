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00:23, 17 октября 2024Мир

Основатель Greenpeace запросил политическое убежище во Франции

Основатель Greenpeace запросил у Макрона политическое убежище во Франции

Фото: Vuk Valcic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Основатель Greenpeace (деятельность организации признана нежелательной в России) и Sea Shepherd Пол Уотсон отправил письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с запросом о предоставлении политического убежища. Об этом указано в сообщении французского филиала Sea Shepherd в социальной сети Х.

«В этом письме я хотел бы смиренно и с уважением попросить политическое убежище во Франции», — заявил Уотсон в своем письме. По его словам, действия властей Японии, которые добиваются экстрадиции Полсона из-за акций против китобойного промысла, являются политически мотивированными.

В июле Уотсон был задержан полицией Дании. Правоохранители подчеркнули, что задержание было совершено по запросу японских властей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с косатками, застрявшими во льдах у берегов Японии. Она упрекнула западных экологов в нежелании помочь им.

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