Путин оценил возможное назначение министра спорта России на пост главы ОКР

Путин поддержал возможное назначение министра спорта России на пост главы ОКР

Президент России Владимир Путин оценил возможное назначение министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета страны. Его слова приводит РИА Новости.

Путин поддержал такое развитие событий. «У министра и у президента национального олимпийского комитета в одном лице будет больше возможностей, полномочий общаться и с регионами, регулировать работу в регионах и работать более плотно с федерациями», — заявил Путин.

Ранее глава государства анонсировал повышение доступности массового спорта в стране. Он также пообещал создавать условия для эффективной подготовки профессиональных спортсменов.

15 октября об уходе с поста главы ОКР объявил Станислав Поздняков. При этом он продолжит исполнять обязанности до досрочных выборов нового руководства.

