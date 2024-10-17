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23:25, 17 октября 2024Спорт

Путин высказался против коммерциализации детского спорта

Владимир Путин высказался против коммерциализации детского спорта в России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин высказался против коммерциализации детского спорта в стране. Его цитирует РИА Новости.

По словам главы государства, дети из-за финансовых сложностей у родителей часто бросают заниматься спортом. «Если бы в свое время, когда я активно спортом занимался, вот так бы за все приходилось платить, я никогда бы не выполнил норматив мастера спорта СССР по самбо и никогда бы не выполнил норматив мастера спорта СССР по дзюдо», — заявил Путин.

Он также призвал чиновников правильно определять приоритеты. «Есть обязательные вещи, где ребята разряды спортивные выполняют, и там должно быть все бесплатно. А как иначе?!» — подчеркнул Путин.

В июне Путин заявил о необоснованной коммерциализации массового спорта в России. Он отмечал, что из российских семей вытягивают деньги.

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      Алексей Гусев
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