Раскрыты подробности задержания обвиняемой по делу о фейках о Российской армии педиатра

Педиатр Буянова при розыске была задержана с суммой денег около границы России

Обвиняемая в распространении фейков о Российской армии педиатр Надежда Буянова во время розыска правоохранителями была обнаружена около границы со значительной суммой денег. Об этом со ссылкой на судебные документы, в которых раскрываются подробности задержания врача, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Буянова была выявлена «в местности, значительно удаленной от установленного судом места применения ранее избранной меры пресечения, в непосредственной близости от границы Российской Федерации с иностранным государством», где живут ее родственники.

Женщина проходит обвиняемой по статье 207.3 («Публичное распространение с использованием служебного положения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») УК РФ.

Ранее педиатр Надежда Буянова, арестованная Мосгорсудом за распространение фейков про Российскую армию, не признала себя виновной. Об этом сообщил ее адвокат Оскар Черджиев.