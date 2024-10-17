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08:42, 17 октября 2024Бывший СССР

«Решение уже есть». В России заявили, что Запад разрешил Украине бить вглубь страны

Ганчев заявил о решении Запада разрешить Киеву удары вглубь России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Западные страны уже приняли решение по поводу ударов дальнобойным оружием НАТО вглубь России. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, ответ Москвы будет быстрым и молниеносным. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад по сути принимает решение, вовлекаться ли напрямую в конфликт.

Ганчев заявил, что Запад прорабатывает механизмы поставок оружия

По мнению главы администрации Харьковской области, несмотря на то, что официального разрешения на удары иностранным дальнобойным оружием вглубь России нет, Запад уже принял решение.

«Несмотря на то, что официально еще не заявили о разрешении наносить удары вглубь России, мне думается, что это решение уже есть, и прорабатываются механизмы поставки дальнобойного вооружения», — сказал он.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Как предположил Ганчев, когда у российского народа терпение закончится, ответ Москвы будет быстрым и молниеносным.

Путин предуреждал Запад о последствиях разрешения ВСУ бить вглубь России

Президент России в сентябре заявлял, что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь РФ западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение Североатлантического альянса в конфликт. Он подчеркнул, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта». Также Путин заявил, что Россия «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».

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В начале октября Пентагон сообщил, что США не будут снимать ограничения на дальние удары ВСУ с учетом угрозы эскалации.
«Мы не поменяли свою позицию в этом», — заявила представитель Пентагона, пояснив, что США увидят угрозу эскалации украинского конфликта в том случае, если пересмотрят собственную политику в этом вопросе.

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      Варвара Кошечкина
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