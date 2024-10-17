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03:30, 17 октября 2024Путешествия

Россиянин описал один город США словами «погряз в бомжах»

Фото: Robert Galbraith / Reuters

Российский путешественник побывал в Сан-Франциско и описал этот город США словами «погряз в бомжах». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

Автор отметил, что с первого взгляда Сан-Франциско показался ему очаровательным. Он отметил, что в городе много интересных мест, живописных парков и уютных уголков, а холмы придают ему особый шарм.

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«Как только мы свернули с красивых улочек в переулки, нам открылась настоящая картина жизни Сан-Франциско: бомжи, палатки, грязь, вонь», — добавил блогер. По его словам, на улицах располагаются целые лагеря бездомных людей, которые стали частью городского пейзажа.

Ранее другая тревел-блогерша побывала в Анкоридже на Аляске и рассказала, что там ей было грустно и страшно. Она назвала этот американский город мрачным во всех отношениях.

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      Мария Борисова
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