Российский боксер защитил титул чемпиона мира по версии IBA

Российский боксер Батыргазиев защитил титул чемпиона мира по версии IBA

Российский боец Альберт Батыргазиев защитил титул чемпиона мира по версии Международной ассоциации бокса (IBA) в весовой категории до 60 килограммов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четверг, 17 октября, спортсмен победил филиппинца Альберта Пагару. Бой прошел в Уфе и продлился четыре раунда. Судьи зафиксировали победу россиянина техническим нокаутом, так как его соперник отказался от продолжения боя из-за травмы.

Батыргазиев стал олимпийским чемпионом в 2021 году на Играх в Токио. Он завоевал золото в весовой категории до 57 килограммов.

Россиянин провел 12 боев в профессиональной карьере. Боксер одержал 12 побед, девять из которых — нокаутом.