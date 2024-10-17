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19:58, 17 октября 2024Спорт

Российский боксер защитил титул чемпиона мира по версии IBA

Российский боксер Батыргазиев защитил титул чемпиона мира по версии IBA

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Российский боец Альберт Батыргазиев защитил титул чемпиона мира по версии Международной ассоциации бокса (IBA) в весовой категории до 60 килограммов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четверг, 17 октября, спортсмен победил филиппинца Альберта Пагару. Бой прошел в Уфе и продлился четыре раунда. Судьи зафиксировали победу россиянина техническим нокаутом, так как его соперник отказался от продолжения боя из-за травмы.

Батыргазиев стал олимпийским чемпионом в 2021 году на Играх в Токио. Он завоевал золото в весовой категории до 57 килограммов.

Россиянин провел 12 боев в профессиональной карьере. Боксер одержал 12 побед, девять из которых — нокаутом.

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      Алексей Гусев
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