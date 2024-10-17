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02:15, 17 октября 2024Путешествия

Соседка раскрыла подробности о бросившей новорожденного в туалете аэропорта россиянке

Соседка назвала неблагополучной семью бросившей ребенка в аэропорту россиянки

Фото: Andrik Langfield / Unsplash

Россиянка, бросившая новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи, из неблагополучной семьи. Об этом рассказала соседка девушки в разговоре с «Известиями».

Она поделилась, что родители россиянки злоупотребляли алкоголем. По словам собеседницы издания, у девушки также есть брат, который недавно вернулся из армии. «Когда была подростком — приводила толпы, шум и гам постоянно. Потом, когда с мальчиком познакомилась, лет в 16, повзрослела, тихая стала, только с ним», — добавила она.

Об инциденте стало известно 14 октября. Малыша, оставленного матерью в туалете, нашли сотрудники клининговой службы в уборной для инвалидов. Он пробыл там 12 минут.

Россиянка была задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что бросить ребенка в туалете ей предложила ее мать. По словам обеих женщин, они узнали о беременности только в воздушной гавани.

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      Марина Совина
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