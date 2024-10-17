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09:07, 17 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о потере Украиной 40 танков Leopard

BI: Украина потеряла 40 танков Leopard с начала конфликта

Фото: Alina Smutko / Reuters

С начала конфликта Украина потеряла 40 танков Leopard. Об этом стало известно порталу Business Insider (BI).

«Leopard — мощные, высокоэффективные танки с тяжелой броней, но они не являются непобедимыми. На самом деле, согласно некоторым оценкам из открытых источников, Украина уже потеряла почти 40 Leopard», — говорится в тексте статьи.

Во вторник, 15 октября, гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Киев всегда будет испытывать нехватку систем противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасов для отражения «интенсивных» российских атак на украинские энергообъекты. По его словам, в случае одновременного запуска 100 или 150 ракет и беспилотников, ни одна система не справится с атакой.

Ранее анонимный высокопоставленный чиновник НАТО заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров прольет больше света на «план победы» президента республики Владимира Зеленского на ужине с главами министерств обороны стран НАТО. Мероприятие пройдет в четверг, 17 октября.

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      Александр Курбатов
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