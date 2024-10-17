Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
Сегодня
19:00 (Мск)
Александр Мюллер
Стокгольм
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ — регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
02:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ — регулярный чемпионат
11:08, 17 октября 2024Спорт

В РУСАДА рассказали о визите на открытую тренировку сборной России по футболу

Логинова: РФС не возмущался визитом РУСАДА на открытую тренировку сборной

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала о визите допинг-офицеров на открытую тренировку сборной России по футболу. Ее слова приводит Odds.ru.

Логинова опровергла информацию о том, что из-за приезда проверяющих тренировка была отложена. «РУСАДА в таких ситуациях всегда дожидается конца тренировки и только потом проводит процедуры допинг-контроля. Руководство Российского футбольного союза не звонило и не возмущалось, у нас очень конструктивный диалог», — заявила она.

10 октября сборная России провела открытую тренировку на московском стадионе «Динамо». Участие в занятии также приняли более 300 воспитанников спортшкол из Курской и Белгородской областей. Перед началом тренировки сообщалось, что ее отложили, потому что десять игроков забрали на допинг-тестирование.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Отбывающий пожизненное экс-сенатор Арашуков извинился перед Кадыровым и взмолился о помощи

      Уникальность стройки века в самом большом регионе России объяснили

      Определен механизм болезни Альцгеймера после травмы

      В России чиновник заступился за давшего подзатыльник ребенку учителя и осудил родителей

      Орбан заявил о проигрывающем на Украине Западе

      В России разработали законопроект о сохранении рабочих мест за призывниками

      Боец СВО неделю пролежал под завалами, отрезал себе ногу и рассказал о встрече с богом

      Появились подробности в деле обвиненного в изнасиловании Мбаппе

      В России молодой врач записывал оскорбительные видео о пациентах и поплатился

      Люди в масках и с топорами разнесли российский цех по производству деталей для вертолетов. Что об этом известно?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше