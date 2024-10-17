В РУСАДА рассказали о визите на открытую тренировку сборной России по футболу

Логинова: РФС не возмущался визитом РУСАДА на открытую тренировку сборной

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала о визите допинг-офицеров на открытую тренировку сборной России по футболу. Ее слова приводит Odds.ru.

Логинова опровергла информацию о том, что из-за приезда проверяющих тренировка была отложена. «РУСАДА в таких ситуациях всегда дожидается конца тренировки и только потом проводит процедуры допинг-контроля. Руководство Российского футбольного союза не звонило и не возмущалось, у нас очень конструктивный диалог», — заявила она.

10 октября сборная России провела открытую тренировку на московском стадионе «Динамо». Участие в занятии также приняли более 300 воспитанников спортшкол из Курской и Белгородской областей. Перед началом тренировки сообщалось, что ее отложили, потому что десять игроков забрали на допинг-тестирование.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.