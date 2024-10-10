Открытую тренировку сборной России отложили из-за РУСАДА

Открытую тренировку сборной России по футболу отложили из-за проверки РУСАДА

Открытую тренировку сборной России по футболу отложили. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Занятие должно было начаться в 17:30 по московскому времени. Однако, по информации источника, тренировку отложили из-за внезапной проверки Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое забрало десять игроков на допинг-контроль.

Сборная России проведет открытую тренировку на московском стадионе «Динамо». Участие в занятии также примут более 300 воспитанников спортшкол из Курской и Белгородской областей.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.