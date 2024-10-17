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11:31, 17 октября 2024Забота о себе

Врач назвал способ выявить анемию по внешнему виду языка

Гастроэнтеролог Якушев: блестящий язык может быть признаком анемии

Фото: Cryptographer / Shutterstock / Fotodom

Терапевт, гастроэнтеролог Андрей Якушев рассказал, что внешний вид языка может свидетельствовать о некоторых болезнях, в частности, об анемии. Способы выявить проблемы со здоровьем по состоянию этого органа врач назвал в беседе с «Лентой.ру».

Якушев отметил, что насторожиться стоит, если язык становится на вид лакированным и блестящим: это может быть признаком анемии, вызванной дефицитом фолиевой кислоты или витамина В12.

При этом доктор подчеркнул, что изменения во внешнем виде языка не всегда указывают на болезнь. К примеру, складки и борозды, а также так называемый географический язык с красными гладкими очагами в окружении светлой каймы — это варианты нормы.

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«Многие думают, что обложенный налетом язык — это признак проблем с кишечником. Однако научного подтверждения этому нет. Зачастую определить причину такого состояния языка невозможно», — добавил врач.

Ранее Якушев назвал признаки отравления грибами. По его словам, к врачу нужно обращаться при резкой боли, тошноте, нарушении сознания, ознобе и повышении температуры.

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      Вера Владзиевская
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