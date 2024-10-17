Выживший после 67 дрейфа в море россиянин описал хронологию выхода из строя лодки

Выживший в море Пичугин: у лодки открутились якоря, затем сломался мотор и весло

У лодки, на которой плыл 46-летний Михаил Пичугин вместе с братом и 15-летним племянником, сначала открутились якоря. О выходе судна из строя он рассказал в интервью «Известиям».

«Сначала якоря открутились, потом одно весло и мотор сломались. А лодка большая: пять метров примерно в длину, 4,7 метров точнее, плюс борта высокие. Она не предназначена для гребли», — рассказал Пичугин.

Впоследствии мужчины и подросток плыли по течению и в течение месяца находились около острова Сахалин, добавил Пичугин.

По его словам, до выхода из строя мотора на нем успели проплыть около 500 километров. Он вышел из строя, так как у двигателя рассохся клапан, сказал выживший мужчина. Путешественники пытались починить мотор, но в полевых условиях это было невозможно.

Пичугин отправился в путешествие на Шантарские острова с братом и 15-летним племянником в начале августа. Они сбились с пути по дороге на Сахалин. Рыбаки спустя 67 дней нашли Пичугина на лодке, где также находились тела его родственников. Мужчине, предварительно, удалось выжить благодаря лишнему весу — за два месяца он похудел со 100 до 50 килограммов. После выздоровления Пичугин планирует вернуться к семье в Бурятию. При этом мужчине может грозить уголовное дело и до семи лет колонии. Это произойдет в случае, если будет доказан факт того, что перед выходом в море Пичугин не подготовил свое судно должным образом.