Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:14, 17 октября 2024Россия

Выживший после 67 дрейфа в море россиянин описал хронологию выхода из строя лодки

Выживший в море Пичугин: у лодки открутились якоря, затем сломался мотор и весло

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

У лодки, на которой плыл 46-летний Михаил Пичугин вместе с братом и 15-летним племянником, сначала открутились якоря. О выходе судна из строя он рассказал в интервью «Известиям».

«Сначала якоря открутились, потом одно весло и мотор сломались. А лодка большая: пять метров примерно в длину, 4,7 метров точнее, плюс борта высокие. Она не предназначена для гребли», — рассказал Пичугин.

Материалы по теме:
«Сил мало!» Россиянин два месяца дрейфовал в Охотском море. Как он выжил и кто ответит за смерть его брата и племянника?
«Сил мало!»Россиянин два месяца дрейфовал в Охотском море. Как он выжил и кто ответит за смерть его брата и племянника?
15 октября 2024
«Море долго выбрасывало трупы» 70 лет назад цунами разрушило советский город. Как власти скрывали смерть тысяч человек?
«Море долго выбрасывало трупы»70 лет назад цунами разрушило советский город. Как власти скрывали смерть тысяч человек?
5 ноября 2022

Впоследствии мужчины и подросток плыли по течению и в течение месяца находились около острова Сахалин, добавил Пичугин.

По его словам, до выхода из строя мотора на нем успели проплыть около 500 километров. Он вышел из строя, так как у двигателя рассохся клапан, сказал выживший мужчина. Путешественники пытались починить мотор, но в полевых условиях это было невозможно.

Пичугин отправился в путешествие на Шантарские острова с братом и 15-летним племянником в начале августа. Они сбились с пути по дороге на Сахалин. Рыбаки спустя 67 дней нашли Пичугина на лодке, где также находились тела его родственников. Мужчине, предварительно, удалось выжить благодаря лишнему весу — за два месяца он похудел со 100 до 50 килограммов. После выздоровления Пичугин планирует вернуться к семье в Бурятию. При этом мужчине может грозить уголовное дело и до семи лет колонии. Это произойдет в случае, если будет доказан факт того, что перед выходом в море Пичугин не подготовил свое судно должным образом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы обладаем неограниченной мощью». Генерал КСИР заявил о наличии у Ирана оружия более мощного, чем ядерное

      Ганчев заявил о решении Запада по вопросу ударов ВСУ вглубь России

      Три беспилотника ВСУ пытались атаковать Орловскую область

      43-летняя Алессандра Амбросио обнажила ягодицы на вечеринке после показа Victoria's Secret

      Выживший после 67 дрейфа в море россиянин описал хронологию выхода из строя лодки

      Россиян научили выбирать самый экономичный обогреватель

      Американский журналист рассказал о требовании штаба Харрис во время интервью

      В Турции предупредили Украину о скором предательстве

      Популярная секс-практика оказалась опасной для мужчин

      Адвокат бизнесмена Мартиросяна заявил о получении им денег от жены генерала Кузнецова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше